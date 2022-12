Agustina, Oliveira e o Cinema

O programa da reabertura do Cinema Batalha, no Porto, contará com a antestreia de A Sibila, a adaptação do romance de Agustina Bessa-Luís (1922-2019), com realização de Eduardo Brito e produção de Paulo Branco. Quase sete décadas passadas sobre a publicação, em 1954, daquele que é ainda o livro mais imediatamente associado à monumental bibliografia da romancista portuense, e após algumas tentativas goradas, chega finalmente ao grande ecrã esta história romanesca de duas gerações de uma família duriense, com forte relação com a biografia da autora.