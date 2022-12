Activista foi condenada a prisão por ter parado o trânsito em protesto pelo clima

Uma activista climática que bloqueou o trânsito na Ponte da Baía de Sydney, na Austrália, foi agora condenada a 15 meses de prisão, não tendo direito a sair sob fiança durante os primeiros oito meses, relataram esta sexta-feira os jornais The Guardian e a ABC News. O protesto pelo clima aconteceu em Abril deste ano.

Deanne Maree Coco, também conhecida por Violet Coco, foi declarada culpada de sete acusações pelo tribunal local de Downing Centre. Entre elas, está o uso e a modificação de um explosivo fora das recomendações legais e a resistência a uma ordem da polícia durante a detenção. De acordo com o Guardian, a activista de 32 anos deverá também ter de pagar uma multa de 2500 dólares australianos (o equivalente a 1615 euros).

Contudo, Coco quer recorrer da decisão judicial. A manifestante vai ficar sob custódia até Março de 2023, data do próximo julgamento. O seu advogado, citado pelo The Guardian, não está satisfeito com a resolução, achando “ultrajante” e “surpreendente” o facto de lhe terem negado fiança antes de o recurso ser sequer ouvido: “Há sempre o direito a pedir nova fiança a não ser que se trate um infractor violento que não tenha obedecido aos termos. Nos meses em que estava sob fiança, ela fez tudo – nunca faltou ao tribunal”, relata Mark Davis.

Durante o julgamento, argumentou-se que Violet Coco agiu devido à ansiedade climática que sentia (também conhecida por ecoansiedade), não tendo qualquer intenção de bloquear a circulação do trânsito. A polícia relata que o protesto impediu até a passagem de uma ambulância com as sirenes ligadas, mas Mark Davis negou tal facto.

Num vídeo publicado na página de divulgação e apoio ao seu activismo, Violet Coco afirma saber “quais eram os riscos desta acção”, em que tentou chamar a atenção para o facto de os bombeiros já não conseguirem fazer o necessário para proteger os australianos, devido às condições climáticas cada vez mais severas.

“Temos de levar a sério a emergência climática, e sinto que é isso que as minhas acções estão a fazer. Estou a demonstrar a urgência da situação em que nos encontramos. Não quero mesmo ir para a prisão e não quero mesmo fazer isto – não é confortável, não é divertido –, mas reconheço que é necessário porque há vidas em jogo”, continua.

A activista tem esperança de que é possível “mudar a trajectória actual” através da “resistência civil pacífica”. A sentença surge após uma onda de protestos climáticos que levaram a julgamentos em tribunal em vários pontos do mundo, Portugal incluído.

“Acção legal vingativa”

Coco faz parte de uma campanha de activismo e resistência climática designada por Fireproof Australia. A 13 de Abril, o grupo organizou um protesto na Ponte da Baía de Sydney. Na altura, o jornal diário australiano Canberra Times revelou que quatro membros estacionaram um camião a meio da ponte para bloquear o trânsito em plena hora de ponta, sendo que dois activistas subiram para o topo do veículo e os outros dois colaram-se à ponte.

Violet Coco era um dos elementos do grupo da ponte e a notícia publicada esta sexta-feira pela ABC News acrescenta que, na sua posse, estava um sinalizador de fogo aceso.

Na altura, o procurador-geral da Nova Gales do Sul, Mark Speakman, disse que o governo estava “do lado da acção contra as alterações climáticas”, mas não podia apoiar “um punhado de manifestantes anarquistas que gostariam de paralisar a cidade”.

No início do ano, após uma série de protestos climáticos, o governo da Nova Gales do Sul criou leis mais duras para manifestantes não violentos, com multas maiores e penas até dois anos de prisão. Entretanto, esclarece o The Guardian, foram criadas leis semelhantes noutros estados da Austrália, como Tasmânia e Vitória.

Com estes antecedentes, a sentença de Coco é, na opinião da investigadora Sophie McNeill, do Human Rights Watch Australia, “incrivelmente alarmante”.

“A decisão de hoje [sexta-feira] é uma prova adicional de que os activistas climáticos estão a ser sujeitos a acção legal vingativa pelas autoridades australianas, que estão a restringir o direito à liberdade de assembleia e expressão pacífica”, declara ao The Guardian.

