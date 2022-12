Medo da bata branca? Hospital dos Pequeninos quer desmistificar a ida ao médico

Na sua 21.ª edição, a iniciativa continua centrada em fazer os mais pequenos sentirem-se confortáveis com a ideia de ir ao médico. Este ano, há novas participações: Nutrição, Psicologia e Farmácia.

A Cantina Velha da Cidade Universitária de Lisboa está transformada. Há cores, dinossauros, música, mas o ambiente é o de um hospital pediátrico, com os “médicos”, actuais alunos de Medicina, prontos para receberem os seus “doentes”, bonecos e peluches, que os seus “pais”, meninos e meninas dos 3 aos 7 anos trazem para tratar — neste caso, são os alunos do jardim-de-infância do agrupamento Pedro Eanes Lobato, da Amora, Seixal.