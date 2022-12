Mais de 1700 pedidos à rede de apoio ao cliente bancário

Direcção-Geral do Consumidor reconhece que há um aumento da actividade com processos de negociação para prevenção e gestão do incumprimento de contratos de crédito.

A Rede de Apoio ao Cliente Bancário (RACE) recebeu, até Setembro, 1783 contactos de devedores com dificuldades em pagar créditos, registando desde Julho um aumento dos processos que acompanha, revelou a Direcção-Geral do Consumidor (DGC).

Nos primeiros três trimestres deste ano, as 20 entidades que compõem a RACE e prestam apoio gratuito a consumidores, incluindo centros de arbitragem de conflito de consumo, registam 1783 contactos, dos quais 1051 relacionados com o acompanhamento de processos PARI (Plano de Acção Para o Risco de Incumprimento) ou PERSI (Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento).

Além disso, houve 732 relativos a pedidos de informação em matéria financeira, um número que está em queda.

Numa resposta à Lusa, a DGC – que reconhece as entidades da rede, após parecer do Banco de Portugal – salienta haver este ano um aumento da actividade relacionada com o acompanhamento de processos de negociação para prevenção e gestão do incumprimento de contratos de crédito.

A DGC lançou este mês uma campanha de divulgação sobre o funcionamento da RACE, através de um vídeo difundido sobre o serviço de apoio, informação e aconselhamento a consumidores em situação de risco de incumprimento dos contratos de crédito ou que, em virtude da mora no cumprimento das obrigações decorrentes da celebração do contrato de crédito, sejam inseridos num processo de negociação com a instituição de crédito.