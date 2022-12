Mirandela: conjunto único de pinturas pré-históricas ameaçado por parque eólico

Desde o final dos anos 80, quando a arqueóloga Maria de Jesus Sanches, da Faculdade de Letras do Porto, começou a investigar os abrigos com pinturas rupestres na serra de Passos, que se adivinhava a importância arqueológica desta “montanha sagrada” de Mirandela, como já lhe chamam, habitada desde o Neolítico, há cerca de sete mil anos, pelas primeiras sociedades agro-pastoris do período pós-glacial, que cobriram as escarpas com as suas estranhas pinturas esquemáticas, nomeadamente as de ídolos oculados, datáveis do 4.º e 3.º milénios antes de Cristo.