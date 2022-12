What She Said: The Art of Pauline Kael, documentário de Rob Garver, tem em francês o título Qui a Peur de Pauline Kael? As tonalidades ficam então mais pulp, mais sanguíneas. O que corresponde a uma corrente não tão subterrânea assim que acompanhou a vida pública e a recepção aos textos da crítica da New Yorker. Chamou-se Pauline Kael (1919-2001).