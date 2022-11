Covid 1-Xi Jinping 0

O protesto que começou contra a política de covid zero transformou-se num apelo inédito à liberdade e à demissão de Xi Jinping. Contra a política de covid zero, os chineses estão fartos.

O protesto saiu à rua e tomou conta das maiores cidades chinesas. Tudo começou a 24 de Novembro em Urunqi, capital da região de Xinjiang. Um fogo que se declarou num bloco de apartamentos matou dez pessoas e feriu, gravemente, outras nove, porque nem os moradores podiam sair, nem os bombeiros podiam entrar. E porquê? Porque o bloco de apartamentos estava selado à ordem das autoridades pela política draconiana de controlo da covid-19. O incidente levantou uma onda de solidariedade com as vítimas e de indignação com o absurdo a que chegou a política de covid zero do Governo chinês. Os protestos reuniram uma federação de transversal de descontentamentos – operários fabris e classes médias, lojistas e estudantes –, assumiu uma escala nacional e um tom marcadamente político, que rapidamente se transformou na maior manifestação de desobediência civil desde o massacre de Tianamen, em 1989.