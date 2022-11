Um ferido em explosão de envelope na embaixada da Ucrânia em Madrid

Homem ferido é um funcionário que tinha recebido o envelope. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia ordenou reforço da segurança em todas as embaixadas.

Um homem ficou nesta quarta-feira ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto que estava dentro de um envelope, segundo a Polícia Nacional de Espanha, citada pelo jornal El Español.

Fontes da polícia citadas por meios de comunicação espanhóis revelaram que o homem ferido é um funcionário da embaixada que tinha recebido o envelope que explodiu.

A polícia recebeu o alerta da embaixada ucraniana por volta das 13h15 locais (12h15 em Lisboa) e foi activado um dispositivo de segurança e antiterrorista, que inclui peritos em explosivos e cães treinados que estão a inspeccionar todo o edifício, segundo as mesmas fontes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, ordenou que todas as embaixadas ucranianas reforcem “urgentemente” a sua segurança. O ministro apelou também às autoridades espanholas a “tomar medidas urgentes para investigar o ataque”, acrescentando que os responsáveis pelo ataque “não conseguirão intimidar os diplomatas ucranianos ou interromper o seu trabalho diário no fortalecimento da Ucrânia e no combate à agressão russa”.

A carta, que chegou por correio normal e não foi vistoriada pela segurança, causou “uma ferida muito pequena no dedo anelar da mão direita” do funcionário, disse à emissora Telemadrid Mercedes González, representante do governo espanhol em Madrid.

A polícia espanhola está a investigar o incidente, auxiliada por investigadores forenses e dos serviços secretos, informaram as autoridades.

A área residencial em redor da embaixada, na zona Noroeste de Madrid, foi isolada e uma unidade antibomba está posicionada no local, informou a emissora estatal TVE.