Cidade chinesa de Guangzhou alivia restrições anticovid após confrontos

A tensão provocada pela chamada “política covid zero” continua na China, onde voltou a haver confrontos entre a polícia e manifestantes, desta vez na cidade de Guangzhou (Cantão), no Sul do país, horas depois de responsáveis do Ministério da Saúde terem admitido que, à luz dos protestos dos últimos dias, as medidas de combate à covid-19 serão “afinadas e alteradas” para controlar “o impacto negativo nas vidas e nos meios de subsistência das pessoas”. Subitamente, nesta quarta-feira, responsáveis de Guangzhou anunciaram que as restrições impostas por causa da pandemia serão aliviadas em várias zonas.