Uma gruta submersa e as dunas que valeram o título de fotógrafo de paisagens do ano

Uma série de quatro fotografias minimais, conceptuais e até cândidas das dunas da longa costa do Chile valeu ao chileno Benjamin Briones Grandi a vitória na nona edição do concurso International Landscape Photographer of the Year, este ano com mais de 3800 fotografias a concurso. O segundo lugar desta categoria foi entregue ao chinês Tony Wang, com paisagens da China e da Bulgária, e o terceiro posto foi para o holandês Max Rive graças a um trabalho sobre os glaciares na Argentina.

A foto singular mais votada nesta edição acabou por ser uma gruta inundada no México, Yucatan, onde nada um mergulhador, uma imagem captada pelo norte-americano Martin Broen. Em segundo ficou a fotografia de Mitja Kobal (Áustria) e em terceiro a de Liu Bai (China).

No lote de vencedores — todos dividem um prémio de dez mil dólares — destaquem-se ainda os vencedores das categorias Preto & Branco (Daniel Laan, Holanda), Abstracto e Aéreo (Gheorghe Popa, Roménia), Neve e Gelo (Koki Dote, Japão), A Incrível Nuvem (Jose D. Riquelme, Espanha) e A Paisagem Marítima (Julien Delaval, França).

Podemos apreciar o top 101 fotografias desta edição — as mesmas que serão impressas em livro — através do site do International Landscape Photographer of the Year.