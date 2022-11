Taxa de desemprego manteve-se nos 6,1% em Outubro

Há 316,6 mil desempregados em Portugal. Com o trabalho a tempo parcial e o número de inactivos fora do mercado laboral, a subutilização do trabalho abrange 609 mil pessoas.

Depois de um agravamento de Agosto para Setembro, a taxa de desemprego em Portugal estabilizou em Outubro, continuando a corresponder a 6,1% da população activa, segundo uma primeira estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar de a taxa ficar inalterada, o número absoluto de pessoas desempregadas baixou em relação a Setembro. A população desempregada era de 318,8 mil pessoas e diminuiu para 316,6 mil, uma redução em 2,2 mil pessoas. Face a Outubro do ano passado, há uma diminuição do universo de desempregados em 11,5 mil pessoas (compara com 328,1 mil, altura em que a taxa de desemprego estava nos 6,3%).

A população activa diminuiu 0,2% em relação a Setembro (apesar de ter aumentado 0,5% face a Outubro de 2021) e essa diferença mensal, estimada em 10,2 mil pessoas, resultou da combinação de dois factores: de uma diminuição da população empregada e de uma contracção da população desempregada.

Ao mesmo tempo registou-se um aumento da população inactiva (de 0,4% face a Setembro, uma diferença de 10,4 mil pessoas) que, de acordo com o INE, se explica “principalmente” por causa do “acréscimo do número de inactivos disponíveis, mas que não procuram emprego” nas quatro semanas anteriores ao período do inquérito do INE à população.

A população activa é composta por 5,197 milhões de pessoas; a população inactiva por 2,46 milhões; a população empregada por 4,888 milhões; a população desempregada por 316,6 mil.

A este universo de pessoas desempregadas somam-se 285 mil outras pessoas que, embora não estejam contabilizadas no desemprego oficial, também estão fora do mercado de trabalho ou apenas têm um trabalho durante algumas horas por semana.

Através de um indicador chamado “Subutilização do trabalho”, o INE contabiliza várias realidades sócio-laborais relacionadas com o desemprego e subemprego, calculando haver 608,7 mil pessoas neste universo. Às 323,8 mil pessoas da população desempregada acrescem 134,9 mil de trabalhadores a tempo parcial, 122,9 mil inactivos disponíveis para trabalhar mas que não procuram emprego nas quatro semanas anteriores ao inquérito do INE e 27,2 mil cidadãos inactivos à procura de emprego mas que não se encontravam disponíveis para começar a trabalhar nas duas semanas seguintes.

A taxa de subutilização do trabalho aumentou de 11,3% em Setembro para 11,4% em Outubro, voltando para o nível em que se encontrava em Agosto. Apesar disso, continua abaixo do valor registado em Julho (11,5%) e do patamar de Outubro do ano passado (11,7%).

A taxa de desemprego jovem (entre a população dos 16 aos 24 anos) diminuiu, passando de 18,7% em Setembro para 17,6% em Outubro, de acordo com os valores já ajustados de sazonalidade. A taxa de desemprego entre os adultos (dos 25 aos 74 anos) aumentou de 5,2% para 5,3%.

A taxa de desemprego entre as mulheres é de 6,9%, superior à que se verifica entre a população masculina, onde a taxa está nos 6%.