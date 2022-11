Chama-me pelo teu lombo

Depois dos vampiros, um regresso em força dos canibais? É o que sugere este Ossos e Tudo, novo golpe de rins do italiano Luca Guadagnino (depois de Chama-me pelo Teu Nome e do remake do Suspiria de Dario Argento), baseado num romance para adolescentes da escritora americana Camille DeAngelis. Dr. Hannibal Lecter à parte, juraríamos que não se faziam filmes com mais do que um canibal desde os anos 1980, década em que, do famigerado Holocausto Canibal de Ruggero Deodato aos Canibais de Manoel de Oliveira, o assunto foi servido no ponto (passe a expressão).