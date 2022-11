Marco Santos estreia Empirical em videoclipe e continua a rodar Evocations pelo país

Na semana em que actua em Montemor-o-Novo (sexta-feira, dia 2), continuando a digressão pelo país do seu mais recente álbum, Evocations, Marco Santos estreia mais um videoclipe, o quarto desde que o disco foi anunciado. Desta vez trata-se de Empirical, depois de Lamento de alegria (publicado a 10/10), Grace (a 28/10) e Remembrance (a 15/11). Gravado em 2020, durante a pandemia, o disco envolveu mais 25 artistas de várias áreas, entre músicos, artistas visuais e bailarinos. E, para criar os videoclipes, Marco Santos entregou cada um dos temas a artistas visuais diferentes. Neste caso, foi ele próprio que tratou do resultado final, como disse ao Ípsilon no início de Novembro: “Mandei-lhes a música gravada para eles fazerem uma improvisação sobre o tema, eles enviaram-me os vídeos e eu fiz a edição e montagem.”

Com Marco Santos (piano e voz), participa neste tema o bandoneonista argentino Martín Sued, com o qual Marco Santos tem um projecto em duo intitulado Jangada de Pedra. Além dos bailarinos, que fizeram as suas próprias coreografias, enviando os respectivos registos videográficos (nove, no total) para o músico lhes dar forma final, entrosando as imagens que, captadas em diferentes localidades e países, surgem como se formassem um todo único: Ana Borges (PT), Ana Silva (PT), Catarina Lopes Ribeiro (PT), César Fernandes (PT), Gressive Haki (PT), Hélio Santos (CV), Janice Iandritsky (AR), Miguel Oliveira (PT) e Roger Van der Poel (PT/NL). Empirical, segundo o seu autor, “retrata e chama a atenção aos impulsos viscerais de uma vida. Todo um conhecimento que existe para além da nossa existência, como uma sabedoria divina que cria um fluxo, um movimento no espaço e no tempo”.

Depois do concerto em Montemor-o-Novo, Marco Santos continuará a apresentar Evocations noutros palcos, seguindo-se Coimbra (dia 3, Salão Brazil), Lisboa (dia 7, Hot Clube de Portugal) e Pombal (dia 9, Teatro-Cine). Nestes concertos, Marco Santos (composição, bateria e electrónica) é acompanhado por Carlos Garcia (piano) e Óscar Graça (sintetizadores) com projecção visual dos vídeos realizados para os sete temas do disco.