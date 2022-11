Participar activamente recorrendo aos media é o desafio do projecto Expressa-te

Procurando incentivar uma cultura participativa o projecto de investigação bYou, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, lançou, em Outubro, a campanha Expressa-te destinada a levar todos os jovens, até aos 18 anos, a exprimirem-se “sobre a presença dos media nas suas vidas, mas também outros assuntos sobre os quais tenham interesse”, avança Sara Pereira, coordenadora do projecto, ao PÚBLICO.

Lançado em Março de 2021, o projecto de investigação “pretende estudar as vivências, experiências e expressões das crianças sobre os media”, explica a coordenadora. Com uma primeira fase focada em perceber o contacto das crianças com os meios de comunicação, o projecto centra-se agora em ouvir as suas vozes através desta campanha.

​O propósito deste incentivo à participação passa também por permitir produzir conhecimento, através da análise dos dados que envolvem as várias vertentes do projecto, ajudando assim a perceber melhor “a cultura participativa como uma questão fundamental da nossa cidadania e da sua expressão”, acrescenta a responsável.

Foto Cartaz da Campanha Expressa-te CECS UMinho

O objectivo é simples: que os jovens partilhem os seus pensamentos sobre os media utilizando os “próprios media como meios de participação”, explica a investigadora. Para isso, os jovens devem utilizar um meio de produção para dar voz às suas opiniões podendo tratar-se de vídeo, fotografia, memes, dança ou outro formato desejado, e enviar o resultado através do e-mail.

Os trabalhos submetidos passam por uma triagem, que serve para averiguar se o projecto está de acordo com a política de publicação, e são depois publicados no mural digital bYou. Este espaço, uma novidade lançada neste mês de Novembro, contará com todos os trabalhos dos participantes.

A campanha Expressa-te encontra-se a decorrer e irá durar até ao final deste ano lectivo, Julho de 2023, mas a coordenadora do projecto menciona a possibilidade de se manter no futuro. “Em função da adesão poderemos alargar o prazo, dado que a nossa ideia é que esta participação seja contínua e acompanhe todo o projecto”, esclarece Sara Pereira.

A responsável partilha ainda que o encerramento do projecto bYou, em Março de 2024, contará com uma exposição física dos trabalhos recebidos a decorrer, num espaço ainda a decidir, na cidade de Braga. Os investigadores responsáveis pretendem ainda produzir vídeos de divulgação do projecto e dos seus resultados.

