Metro: Governo considera “legítimas” preocupações de Rui Moreira

Secretário de Estado da Mobilidade Urbana reuniu-se esta semana com a Câmara do Porto e a Metro do Porto e mostrou disponibilidade para minimizar os impactos da construção da Linha Rosa.

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, reuniu-se nesta segunda-feira com o presidente da Câmara do Porto e com a administração da empresa Metro do Porto para sanar o diferendo que se instalou entre as duas instituições da cidade por causa da derrapagem dos prazos na Linha Circular Rosa, denunciados por Rui Moreira.