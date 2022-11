Fotogaleria. O passado e o presente dos treinadores do Mundial

A fase de grupos do Mundial 2022 está rapidamente a encaminhar-se para o fim, algumas selecções já sabem que vão continuar mais uns tempos no Qatar, outras já sabem que irão voltar a casa - a selecção do Qatar, naturalmente, sai do Mundial, mas fica em casa. Mas ainda há tempo para conhecermos os treinadores das 32 selecções, cada um representado por uma fotografia do passado e outra do presente. Sugerimos um exercício: quantos reconheceria só pela foto do passado?