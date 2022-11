Presidente da ANA quis acabar com “mitos” em dia de discussão do novo aeroporto

Um dos “mitos” referidos por Thierry Ligonnière foi o de que “o custo não interessa, a ANA pagará o novo aeroporto”. “O custo da expansão do novo aeroporto não está previsto” no contrato, frisou.

Com a comissão técnica independente a arrancar para a análise de cinco soluções para expandir o aeroporto de Lisboa, duas das quais depois de um concorrente privado ter colocado Santarém no mapa, o presidente executivo da ANA – Aeroportos fez questão de, conforme afirmou, “acabar com alguns mitos”.