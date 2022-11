Greve: CP prevê perturbações na circulação esta quarta-feira

A CP informou que, devido a greve convocada por organizações representativas dos trabalhadores, prevêem-se perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, na quarta-feira, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao da paralisação.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a CP adianta que foram “definidos os serviços mínimos que se podem consultar” no site da empresa e que “aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Inter-regional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

“O reembolso ou revalidação podem ser feitos em MyCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na bilheteira “online” e App CP) até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, bem como nas bilheteiras e, se reembolso, em ‘cp.pt’ através do preenchimento do formulário online, com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve”, indica a CP.

Na quarta-feira, os trabalhadores da CP cumprem uma greve de 24 horas, em conjunto com os trabalhadores da Infra-estruturas de Portugal, reivindicando um prémio financeiro para mitigar os efeitos da inflação e o cumprimento do Acordo de Empresa.

De acordo com uma acta disponível no site da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), os sindicatos e a CP chegaram a acordo para o cumprimento de serviços mínimos de 25%.

Nos termos do pré-aviso de greve, divulgado a 17 de Novembro, os trabalhadores “lutam pela atribuição de um prémio financeiro anual que compense a perda de [poder de] compra verificada no ano de 2020, pela actualização do subsídio de alimentação, pelo fim da discriminação entre sindicatos, pelo cumprimento do Acordo de Empresa em vigor e pela realização do processo de avaliação de desempenho em falta, referente ao período de Maio de 2021 a Abril de 2022”.