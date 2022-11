O engenheiro do pente

Senhoras e senhores, é o momento de relembrar o que costuma ser um Campeonato do Mundo de futebol para a seleção portuguesa, incluindo as três edições anteriores, com três selecionadores diferentes: ganha-se um jogo, faz-se mais uma ou menos uma semana de turismo, e volta-se a Portugal para o prémio de consolação, que consiste em termos o campeão mundial dos tolos no cargo de selecionador e podermos dar-lhe beliscões durante os dois anos seguintes.