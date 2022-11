Quantos trabalhadores morreram a preparar o Mundial? É provável que nunca se saiba

Trabalhos de construção tiveram início em 2010, mas ausência de dados dificulta estimativas. Com a passagem do tempo, esfuma-se a possibilidade de chegar a uma resposta.

Nos últimos 12 anos, o Qatar construiu cidades de raiz, oito estádios com tecnologia de ponta e uma rede de infra-estruturas capaz de receber a maior competição do planeta. À incerteza sobre quem será o grande vencedor do Campeonato do Mundo de futebol junta-se uma interrogação muito mais sombria que poderá ficar para sempre sem resposta: qual o verdadeiro custo desta prova em vidas humanas?