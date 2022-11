Senegal supera Equador e apura-se para os “oitavos” do Mundial

Penálti antes do intervalo colocou selecção africana em vantagem, que perdeu por três minutos e recuperou a 20 do fim.

O Senegal venceu, esta terça-feira, o Equador, por 2-1, em jogo da terceira ronda do Grupo A, e garantiu o segundo lugar - atrás da selecção dos Países Baixos - e consequente apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo do Qatar 2022.

A precisar de vencer para ultrapassar o Equador e chegar aos “oitavos”, o Senegal entrou melhor, a criar os lances mais perigosos, apesar de, em termos estatísticos, a primeira parte ter resultado num exercício de grande equilíbrio.

A principal diferença surgiu na grande penalidade cometida por Hincapié sobre Ismaila Sarr, praticamente no final da primeira parte, e de que resultou o golo do próprio Sarr (44'), a dar vantagem à selecção africana. O Senegal estava, então, bem encaminhado para acompanhar os neerlandeses, que iam vencendo o Qatar, resultado que garantia o primeiro lugar à selecção dos Países Baixos.

Empate efémero

No entanto, Moisés Caicedo marcava (67'), empatava a partida e complicava os planos do Senegal, dando de novo vantagem à selecção equatoriana, que recuperava o segundo lugar. Nada que “os Leões da Teranga” não fossem capazes de digerir rapidamente.

Na verdade, o empate durou escassos três minutos, acabando Kalidou Koulibaly por devolver a vantagem ao Senegal, que em 2018 concluiu a aventura russa na fase de grupos, com os mesmos pontos do Japão, depois de em 2002, no Mundial Coreia/Japão, ter alcançado os quartos-de-final, fase em que perdeu com a Turquia.

Até final, o Equador tentou chegar ao golo que tirava o Senegal da equação da fase a eliminar, mas a organização e coesão senegalesas acabaram por prevalecer.