Itália: bebé de 20 dias entre os oito mortos confirmados de deslizamento de terra

Era uma tragédia anunciada e não apenas porque 7423 municípios, 93,4% dos concelhos em Itália, estão em risco de deslizamentos de terra, inundações e erosão costeira, com 1,3 milhões de italianos a viverem em áreas com risco de deslizamento e sete milhões em zonas com risco de cheias, segundo a Protecção Civil. Era uma tragédia anunciada porque os avisos se sucederam: o mais recente foi feito a 22 de Novembro, por um antigo autarca de Casamicciola, palco do desastre de sábado. O número de mortos do deslizamento de terra na ilha de Ísquia subiu esta segunda-feira para oito, com o resgate do corpo de Michele, 15 anos. Há ainda quatro desaparecidos.