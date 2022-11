“Um inferno na Terra”: a vida no centro do Mali

A vida da população no centro do Mali tornou-se “um inferno na Terra” com o recrudescimento da violência e os permanentes abusos por parte do Exército, das milícias, dos mercenários e dos jihadistas. A denúncia é da Federação Internacional pelos Direitos Humanos (FIDH) num relatório agora publicado: a violência contra a população civil “é a principal característica de um conflito que tem lugar à porta fechada no centro do país”.