Há uma “tendência” para se instalar uma ditadura em São Tomé e Príncipe

Oposição pede investigação internacional à alegada “tentativa de golpe de Estado”. ONU e CEEAC disponibilizam apoio. Forças Armadas abriram inquérito sobre a morte de quatro envolvidos no ataque.

O principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe, MLSTP/PSD, alerta para a “tendência de instalação de um governo ditatorial” no pequeno arquipélago do Golfo da Guiné, pedindo um “inquérito internacional” aos acontecimentos de sexta-feira, que o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, classificou como “tentativa de golpe de Estado”, mas que acabou com quatro alegados intervenientes mortos depois de detidos pelos militares.