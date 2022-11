Estas fotografias fazem parte da nossa natureza

Cinema, fotografia e desenho. Da aliança entre essas artes e o conhecimento, o FIIN — Festival Internacional de Imagem de Natureza pretende mostrar que devemos preservar o património natural do planeta, "pelas razões que são amplamente conhecidas". A Fugas dá agora a conhecer os vencedores de todas as categorias relacionadas com a fotografia (inclusive os três jovens fotógrafos na Categoria Juvenil).

Dedicado ao tema Ambiente, Património Natural e Biodiversidade, o festival procura através das diversas vertentes artísticas "incentivar, sensibilizar, alertar consciências e captar os olhares (mesmo daqueles mais desatentos) para questões ambientais e para a implicação da acção do homem na nossa saúde pública, colocando na linha da frente o debate sobre a sustentabilidade do nosso planeta", lê-se em comunicado.

Até hoje, o FIIN já premiou dezenas de ilustradores, fotógrafos e realizadores de curtas-metragens, oriundos de todo o mundo, exibindo posteriormente um pouco por todo o país, através da versão itinerante do festival, mais de 200 obras resultantes dos quatro concursos.

Este ano, "mais do que nunca" a acção do homem esteve em debate, "naquilo que pode provocar se for irreflectida e inconsequente". As exposições ficam até 30 de Dezembro no Teatro de Vila Real.