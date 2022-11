Croácia manteve o Canadá no lado mau dos Mundiais

Foram 36 minutos de esperança, mas, no final, a história teve a conclusão de sempre: ao quinto jogo num Campeonato do Mundo de futebol, o Canadá somou a quinta derrota. Na última partida da segunda jornada do Grupo F, Alphonso Davies marcou aos 65 segundos o primeiro golo canadiano num Mundial, mas, mesmo não jogando bem, a Croácia deu a volta nos primeiros 45 minutos e, já na segunda parte, construiu uma vitória robusta (4-1) no Qatar.

Vai ser difícil encontrar neste Mundial uma selecção com um futebol tão positivo como o do Canadá, mas vai ser igualmente difícil encontrar na prova uma equipa tão naïf. Depois de deixarem na estreia frente à Bélgica uma boa imagem, os canadianos não souberam aproveitar o golo mais rápido até ao momento no Qatar 2022 e, dando sempre muito espaço na defesa, permitiram que os actuais vice-campeões do mundo, que chegaram a parecer perdidos em campo, conseguissem dar a volta e conquistar os três pontos.

Com Stevan Vitória e Stephen Eustáquio (o portista saiu ao intervalo com problemas físicos) no “onze”, o Canadá precisava de pontuar para evitar de imediato o afastamento dos oitavos-de-final e, na primeira jogada, ficou mais perto desse objectivo: Buchanan cruzou e Davies entrou na história do seu país, ao marcar de cabeça o primeiro golo do Canadá em Mundiais.

A ganharem ao actual vice-campeão do mundo, o que fizeram os canadianos? Continuaram a atacar. Com poucas preocupações tácticas, os jogadores da América do Norte jogavam bonito, rápido e sempre com os olhos na baliza dos croatas, que, depois de um mau jogo contra Marrocos, pareciam sem soluções.

As dificuldades croatas ficaram espelhadas nos 26 minutos que necessitaram para construírem perigo para Milan Borjan, mas a primeira ameaça para o experiente guarda-redes devia ter servido de alerta para os canadianos: Livaja viu um golo anulado por fora-de-jogo.

O aviso não refreou a audácia do Canadá, que continuava a deixar muito espaço nas costas dos seus médios, e, aos 36’, Kramaric empatou: Perisic encontrou uma linha de passe dada pela defesa canadiana e o avançado do Hoffenheim empatou.

A igualdade não trazia justiça ao resultado, mas era o bálsamo que os croatas precisavam. Mais tranquilos, Modric e companhia subiram ligeiramente o nível do seu jogo e, ainda antes do intervalo, a instabilidade na defesa do Canadá foi aproveitada por Livaja, que completou a reviravolta.

A perder e sem Eustáquio, que não regressou para a segunda parte, o Canadá deixou de causar tantos problemas aos europeus, que nos últimos nove jogos em Mundiais apenas perderam na final do Rússia 2018, e os últimos 45 minutos foram menos atractivos.

Sabendo gerir o ritmo, algo que o Canadá não soube fazer quando esteve a ganhar, a Croácia colocou gelo no entusiasmo do rival e, depois de uma primeira ameaça aos 54’, Kramaric bisou aos 70’, após nova assistência de Perisic.

O jogo estava entregue à Croácia e o Canadá condenado a voltar a figurar do lado mau de um Mundial, mas, já “fora de horas”, mais um erro da defesa canadiana resultou num brinde para Majer, que fez o 4-1 final.

Na próxima quinta-feira, a luta pelos dois primeiros lugares será entre croatas, belgas e marroquinos, com os africanos em posição privilegiada.