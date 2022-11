Os hipócritas que falam de “hipocrisia” na condenação do Qatar

O caso do Qatar, que nos envolve directamente como cúmplices, está cada vez mais imerso no ambiente tribalizado em que vivemos.

A acusação de “hipocrisia” a propósito das críticas ao “futebol” corrupto do Qatar é particularmente interessante e reveladora, repetida em editoriais de jornais de negócios, no conglomerado mediático do Observador, em artigos e intervenções de comentadores, e por gente como Relvas, que passou de apoiar Bolsonaro para se sentir “não hipócrita”, com a superioridade moral que se lhe reconhece.