No primeiro OE como secretário-geral, Paulo Raimundo ficou do lado de fora da AR

É a primeira vez em 30 anos que o secretário-geral do PCP não está no Parlamento para seguir a votação final global do Orçamento do Estado (OE). Paulo Raimundo, que não é deputado, ao contrário do anterior líder dos comunistas, esteve do lado de fora da Assembleia da República (AR) a mostrar tanto a “solidariedade pessoal” como a “do partido” numa concentração da CGTP, enquanto no hemiciclo a proposta de lei do Governo era aprovada.