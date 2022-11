PS vai deixar passar o orçamento de Lisboa, mas chumbará isenção de IMT para jovens

Socialistas já anunciaram a abstenção na votação do orçamento municipal, o que permite a sua viabilização. No entanto, vão opor-se à isenção do IMT para jovens até 35 anos que comprem casa em Lisboa.

Os vereadores do PS na Câmara de Lisboa anunciaram esta semana que vão, à semelhança do que fizeram com o anterior documento, abster-se na votação da proposta de orçamento municipal para 2023, permitindo assim a sua viabilização. No entanto, há uma proposta-bandeira da liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, que os socialistas não estão dispostos a deixar passar: a isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para jovens até aos 35 anos, que comprem casa até ao valor de 250 mil euros.

Esta sexta-feira, os vereadores socialistas anunciaram em comunicado que votarão contra esta proposta, cuja discussão está prevista para a reunião da próxima quarta-feira, dia 30 de Novembro. Nessa altura, apresentarão uma proposta para que a câmara municipal crie um Subsídio de Arrendamento Jovem, “com a mesma dotação orçamental prevista para a isenção de IMT anunciada por Carlos Moedas, concedendo um apoio que pode ir até 450 euros por mês aos jovens que arrendem casas em Lisboa”.

Para o PS, a isenção do pagamento de IMT é “a política errada para um problema real”, como é a dificuldade em encontrar casas a preços acessíveis em Lisboa. “É o momento errado, porque centra a resposta pública no crédito à habitação quando os juros estão e estarão cada vez mais altos. É socialmente injusta porque beneficia a pequeníssima minoria de jovens que tem 25 mil euros para a entrada inicial exigida pelos bancos. É uma medida sem alcance e ambição. De acordo com os números, apenas 500 jovens compraram casas até 250 mil euros, o que ajuda a explicar que a isenção defendida por Moedas represente menos de 2% do valor arrecadado em IMT pela câmara”.

Na apresentação da proposta de orçamento, apresentada na semana passada, o vice-presidente, Filipe Anacoreta Correia, avançou que com esta medida o município abdicará de receber cerca de 4,5 milhões de euros deste imposto em 2023. “Queremos dar este sinal que não arrecadamos a receita fiscal. É um compromisso com a população mais jovem, para que venha viver para Lisboa”, disse, então.

A proposta que o PS apresentará na reunião de dia 30 deverá ter a concordância dos restantes partidos da esquerda, que têm sido igualmente críticos da medida, tal como avança o semanário Expresso esta sexta-feira.

De acordo com o PS, o subsídio de arrendamento jovem irá garantir casas a preços acessíveis a mais de 1000 jovens. “Com esta medida, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) subsidia os jovens que arrendem casas no mercado livre até 450 euros por agregado. Desta forma as rendas nunca serão superiores a 30% do rendimento líquido dos jovens inquilinos — a mesma taxa de esforço e escalões de rendimento em vigor na Renda Acessível da CML”. “É uma medida socialmente mais justa, pois com o mesmo valor chega ao dobro das pessoas sem a barreira de deixar de fora a imensa maioria que não tem 25 mil euros para dar de entrada”, acrescentam os vereadores do PS.

Segundo as contas dos socialistas, um jovem com rendimento líquido de 1000 euros, e renda no mercado livre de 600, ficará a pagar 350 euros. A câmara atribuiria assim um subsídio para cobrir o resto do valor, numa estratégia semelhante ao da Porta 65 Jovem, um programa do Governo de âmbito nacional, gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que já existe, mas ao qual não é fácil aceder.

Esta semana, o PS anunciou que vai viabilizar a segunda proposta orçamental da liderança PSD/CDS-PP. No entanto, deixou críticas à gestão de Carlos Moedas, que acusa de uma “total falta de disponibilidade” para a negociação de políticas e medidas com a oposição, “mesmo sabendo-se que o presidente da autarquia precisa dos votos do PS ou de outras forças políticas para aprovar o orçamento”.

“Passou apenas um ano e a gestão de Moedas é um bom exemplo da arrogância de uma minoria que foi lesta a assumir os piores tiques das maiorias”, referiu a vereação socialista em comunicado, citado pela agência Lusa.

Para os socialistas, a viabilização do orçamento de uma vereação minoritária “não significa a aceitação de algumas linhas de força que começam a tomar forma, e com as quais o PS mantém um desacordo frontal, mas a compreensão que a cidade precisa de estabilidade e garantia que as escolhas efectuadas pelos lisboetas são respeitadas”.

E elenca algumas áreas em que considera existir “um claro retrocesso, desinvestimento ou até sinais preocupantes sobre o futuro estratégico”, como o aumento da dívida da Carris, a suspensão ou congelamento de 2000 casas de renda acessível, como o do Alto do Restelo ou de Marvila, e o retrocesso do investimento na área social.