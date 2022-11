Na Herdade do Peso a terra dobrada é devolvida à natureza

Estudos de solos, criação de corredores de biodiversidade com vegetação endémica, plantações de vinhas com técnicas antigas e vinificações minuciosas - eis o que há de novo na Herdade do Peso.

A Toyota sobe e desce colina após colina na Herdade do Peso (Vidigueira), como se deslizasse num parque de diversões. No fundo de cada declive perdemos o norte, mas, no topo, a vista da adega nova (também ela ondulante) orienta-nos no território. Por caminhos de lama, Catarina Santa-Martha, responsável pela viticultura da Herdade do Peso, entusiasma-se a falar dos micro-terroirs da propriedade e dos diferentes projectos que mudam o imaginário de uma vinha alentejana. A lama, o tal entusiasmo e o pé de Catarina no acelerador fazem a pick up bailar de traseira e de frente nas curvas. No interior está Mafalda Guedes (responsável da gestão corporativa da marca Sogrape) e na caixa aberta vão, em modo de equilibristas, Luís Cabral de Almeida, director de enologia para o Alentejo, e João Vasconcelos Porto, director de viticultura da Sogrape. Ninguém foi projectado numa curva, mas por muito pouco.