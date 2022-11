Luxemburguês Gramegna é o novo líder do Mecanismo Europeu de Estabilidade

Pierra Gramegna foi adversário do ex-ministro das Finanças João Leão na corrida pela direcção executiva do Mecanismo.

O ex-ministro das Finanças do Luxemburgo Pierre Gramegna vai ser o próximo director executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), acaba de anunciar aquele organismo responsável pela emissão de dívida europeia nos mercados para financiar os programas de empréstimos concedidos a países em dificuldades.

O nome de Gramegna, que foi adversário do ex-ministro das Finanças João Leão na corrida pelo cargo, foi avançado pelo presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, e aprovado pelo conselho de governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade, numa reunião por videoconferência realizada na tarde desta sexta-feira.

Segundo o PÚBLICO apurou, Donohoe considerou que Pierre Gramegna — que, tal como João Leão, tinha desistido da sua candidatura ao MEE por não ter conseguido assegurar os apoios necessários dentro do Eurogrupo para ser eleito — reunia agora as condições necessárias para poder ser nomeado para o cargo de director executivo.

“Tenho o prazer de anunciar que o conselho de administração nomeou Pierre Gramegna para um mandato de cinco anos. Gostaria de o felicitar e de lhe desejar as maiores felicidades na liderança de uma instituição crucial para o funcionamento estável da zona euro”, anunciou Paschal Donohoe, que também preside ao conselho de governadores.

Depois da sua criação, em 2012, o MEE apenas teve um director executivo, o alemão Klaus Regling, cujo mandato terminou no passado mês de Outubro. Em comunicado, o director executivo interino, Christophe Frankel, saudou a decisão dos ministros das Finanças da zona euro, elogiando a escolha de Pierre Gramegna “graças à sua experiência em economia, finanças e direito”.

“Pierre Gramegna tem uma vasta experiência na gestão de organizações, bem como um profundo conhecimento do MEE, tendo sido governador durante oito anos enquanto ministro das Finanças do Luxemburgo. É amplamente respeitado pelas suas realizações e admirado como um dos pioneiros das finanças sustentáveis na Europa”, declarou Christophe Frankel.

A reunião do conselho de governadores do MEE desta sexta-feira foi convocada por Paschal Donohoe, que na véspera teve a confirmação de que poderá cumprir um segundo mandato de dois anos e meio como presidente do Eurogrupo, uma vez que foi o único governante a manifestar interesse no cargo até expirar o prazo para candidaturas, nesta quinta-feira.

No âmbito do acordo de partilha de poder que permitiu a formação do governo de coligação da Irlanda, Paschal Donohoe cederá a pasta das Finanças em meados do próximo mês de Janeiro a Michael McGrath, mantendo-se em funções no executivo com a pasta da execução orçamental.

O presidente do Eurogrupo é eleito pelos seus pares, que são os ministros das Finanças dos 19 países da zona euro.