Empate adia destino de Países Baixos e Equador

Europeus marcaram cedo, mas foram incapazes de selar a qualificação para os “oitavos” do Mundial, repartindo a liderança do grupo com os sul-americanos.

Países Baixos e Equador empataram (1-1) esta sexta-feira, em partida da segunda jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo do Qatar 2022, disputada em Doha, no Khalifa International Stadium, ficando empatados na liderança do grupo, com quatro pontos, mais um do que Senegal, que eliminou a selecção qatari.

Depois das respectivas vitórias na primeira jornada do Grupo A, Países Baixos e Equador precisavam de um triunfo para carimbar a passagem aos oitavos-de-final do Qatar 2022.

O trajecto das duas selecções prometia um jogo disputado, apesar de o favoritismo pender para o lado dos europeus. Tendência acentuada ao sexto minuto, com o golo mais rápido deste Campeonato do Mundo, assinado por Cody Gapko, jovem avançado do PSV Eindhoven que, assim, foi o primeiro a marcar nos dois primeiros jogos do torneio.

Uma má abordagem do meio-campo equatoriano permitiu uma recuperação em zona proibida, com Davy Klaassen a assistir Gakpo para uma finalização soberba.

Apesar da vantagem conquistada nos instantes iniciais, a selecção neerlandesa experimentou algumas dificuldades para lidar com a abordagem mais agressiva do adversário. O Equador respondia com uma forte disponibilidade, fazendo as primeiras aproximações à área contrária à custa de acções individuais e da velocidade dos avançados.

A postura altiva dos neerlandeses boicotou as iniciativas que raramente chegavam à zona de finalização, pelo que uma boa fase da primeira parte passou sem quaisquer remates. O remate de Enner Valencia, a obrigar Noppert a intervenção apertada foi a excepção.

Aos poucos, o Equador recuperava os índices de confiança necessários para tentar vergar o adversário, que só não foi ao tapete porque o posicionamento irregular do ex-Boavista Jackson Porozo motivou a intervenção do VAR para anular o golo de Pervis Estupiñán aos 45+3’.

O Equador não empatou antes do descanso, mas voltou decidido a anular a vantagem neerlandesa, o que conseguiu quase de imediato, aos 49’, na sequência de uma transição falhada que permitiu a Estupiñán desferir um forte remate cruzado que Noppert ainda sacudiu para a recarga do “matador” Enner Valencia. O experiente avançado assumiu, assim, a liderança dos “artilheiros” do Mundial, com três golos, antes de se lesionar e abandonar o relvado aos 90 minutos.

Podia esperar-se, então, uma reacção contundente dos neerlandeses. Mas a determinação equatoriana continuou a imperar, só não resultando numa reviravolta no espaço de dez minutos porque o ex-Sporting Gonzalo Plata rematou à barra da baliza de Noppert.

Louis van Gaal, seleccionador dos Países Baixos, tentou mudar a face do encontro com uma segunda alteração, depois de ter deixado Steven Bergwijn no balneário, promovendo a entrada de Memphis Depay, mas a troca de Klaassen por Berghuis não teve o efeito esperado.

O empate começava a ganhar força no subconsciente dos jogadores, que passavam a arriscar o estritamente necessário para chegar aos “oitavos” pelo caminho mais seguro sem perder de vista um ponto crucial para definir as posições na última ronda.