Sexta na TV: abusos, Parasitas, Elvis e outras estrelas

CINEMA

Maria, Rainha dos Escoceses

AXN Movies, 21h10

Josie Rourke estreou-se na realização com este drama histórico escrito por Beau Willimon, com base na obra Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart, de John Guy. Com Saoirse Ronan no papel de Maria Stuart e Margot Robbie como Isabel I, conta também com interpretações de Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant e Guy Pearce.

Parasitas

RTP2, 22h57

Ki-woo é recomendado para dar explicações em casa de uma família abastada. Ao perceber que os patrões procuram também uma professora de artes, sugere a própria irmã. A partir daqui, tudo se descontrola. Palma de Ouro em Cannes, esta comédia negra do sul-coreano Bong Joon-ho fez sensação nos Óscares de 2020, ao levar as estatuetas douradas de melhor filme, realizador, argumento original e filme estrangeiro.

Uma Miúda com Potencial

TVCine Top, 23h05

Na adolescência, Cassie parecia ter o mundo aos pés. Inteligente, popular e de bem com a vida, nada fazia prever que, aos 30 anos, ainda vivesse em casa dos pais, servisse às mesas numa cafetaria e tivesse desistido dos sonhos. Agora, entrega-se a um estranho prazer: à noite, vai a um bar, finge-se embriagada e deixa que um homem se aproxime.

Num papel premiado com o Óscar de melhor actriz, Carey Mulligan protagoniza esta comédia negra escrita e dirigida por Emerald Fennell, na sua primeira vez atrás das câmaras. Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Adam Brody, Laverne Cox e Connie Britton também entram no elenco.

Coração de Cão

RTP2, 1h08

Com assinatura de Laurie Anderson, uma das mais reconhecidas artistas norte-americanas, Coração de Cão é um filme-ensaio sobre a vida, a morte e a linguagem, que resulta numa reflexão íntima e pessoal sobre a perda. Narrado pela própria realizadora, mistura histórias de infância com teorias filosóficas e políticas e com algumas das suas experiências mais íntimas, seja a relação com Lolabelle (a sua adorada cadela), a morte da mãe – que lhe deixou alguns sentimentos ambivalentes – ou o trágico falecimento de Lou Reed, o seu companheiro de anos.

SÉRIES

Elvis: Os Primeiros Anos

RTP2, 12h08

Minissérie em dois episódios (o segundo é emitido segunda-feira) sobre a juventude de Elvis Presley: as raízes humildes, os tempos de escola, as primeiras gravações e a ascensão à fama. A dar vida ao “rei” está o actor Jonathan Rhys Meyers, que venceu um Globo de Ouro por este papel. Rose McGowan, Randy Quaid, Tim Guinee, Camryn Manheim e Robert Patrick juntam-se ao elenco. Escrita por Patrick Sheane Duncan e realizada por James Steven Sadwith, a série biográfica esteve nomeada para seis Emmys.

Andor

Fox, 21h30

Originalmente estreada na plataforma Disney+, onde a primeira temporada acaba de chegar ao fim, a série do firmamento Star Wars chega agora à grelha Fox, com o primeiro par de episódios a passar em todos os canais em simultâneo. Andor é uma prequela da prequela Rogue One, com o actor Diego Luna no papel titular, o de Cassian Andor.

DOCUMENTÁRIOS

O Caso Morreu com Ela

AMC Crime, 21h

A abrir uma sessão tripla, motivada pelo Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, está a história de Emilie Morris, ex-atleta que morreu em circunstâncias suspeitas, em vésperas de ir a tribunal testemunhar contra o antigo treinador do liceu, que acusava de abuso sexual.

Às 22h30, Olha para Outro Lado aponta a lupa ao mundo do rock e o dedo a estrelas como Steven Tyler ou Axl Rose. À meia-noite, o foco Ascensão e Queda de Ron Jeremy recai sobre um actor porno acusado de 30 crimes de violação.

Terminal Norte

TVCine Edition, 22h

Durante o confinamento de 2020, a realizadora argentina Lucrecia Martel regressou a Salta, a terra natal, e rodou este documentário em que a música surge como antídoto para o isolamento, a incerteza e os palcos vazios, e também como desafio às convenções relacionadas com a identidade de género, numa região particularmente conservadora. As vozes “destoantes” são da cantora (e companheira de Martel) Julieta Laso e de um grupo de músicos, sobretudo mulheres, que cantam e tocam para a câmara.