Fim-de-semana na TV: o advento de Rocky, O Barba-Azul, Lobo & Salmaso e histórias da Ucrânia

CINEMA

Billy the Kid - A Lenda

Hollywood, sábado, 19h10

Velho Oeste, finais do século XIX. Rio (Jake Schur), de 15 anos, assassina o próprio pai depois de anos de maus-tratos. Aterrorizado, fica sem saber em quem confiar ou para onde fugir, até conhecer Pat Garrett (Ethan Hawke), um xerife em perseguição de Billy the Kid (Dane DeHaan), o mais procurado fora-da-lei.

Inspirado na vida (e captura) do famoso criminoso, um western dirigido por Vincent D’Onofrio. O elenco inclui também Leila George, Chris Pratt, Adam Baldwin e o próprio realizador.

Linhas Tortas

RTP2, sábado, 00h16

Luísa, actriz, e António, um escritor e jornalista mais velho, cruzam-se no Twitter. Ele está na rede social anonimamente, sob o nome Rasputine. Começam a trocar mensagens e desenvolvem uma obsessão um pelo outro, que os leva a combinarem um encontro. Só que, no caminho, ele tem um acidente.

Uma história de desencontros do século XXI, com argumento da advogada Carmo Afonso e realização de Rita Nunes. Joana Ribeiro e Américo Silva ocupam os papéis principais.

Filho do Crime

RTP1, sábado, 1h26

JR, de 19 anos, é sentenciado a seis meses de pena efectiva. Quando é transferido para uma prisão de alta segurança, vê-se misturado com os reclusos mais perigosos do país. Constantemente ameaçado num lugar onde todos se regem pela lei do mais forte, acaba por aceitar a protecção de Brendan Lynch, um dos mais temidos criminosos da Austrália. Em troca, terá de o ajudar no seu plano de fuga.

Ewan McGregor e Brenton Thwaites são os protagonistas deste thriller de acção com argumento e realização de Julius Avery.

Rocky

AMC, domingo, 9h44

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) é um pugilista falhado de Filadélfia a quem é dada uma segunda oportunidade quando lhe é proposta a missão impossível de concorrer ao título de campeão de pesos-pesados.

Rocky foi o filme de acção que catapultou Stallone (também responsável pelo argumento) para o estrelato. Nomeado para dez Óscares, arrecadou três: melhor filme, realizador (John G. Avildsen) e montagem. Foi o primeiro de uma saga que já deu nove filmes. Os sete até Creed: O Legado de Rocky são emitidos neste sábado, em maratona.

Evereste

SIC Mulher, domingo, 15h15

Com realização de Baltasar Kormákur, segundo um argumento de William Nicholson e Simon Beaufoy, narra a história real do alpinista Rob Hall e da sua equipa, levados ao extremo quando uma tempestade se abateu sobre eles, no mais alto pico da Terra.

Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson e Jake Gyllenhaal dão vida às personagens.

Stop-Zemlia - Se não arriscares, nunca saberás

TVCine Edition, domingo, 18h30

A ucraniana Kateryna Gornostai escreve e dirige este filme dramático, vencedor do Urso de Cristal em Berlim, sobre as dores de crescimento e a falta de sentimento de pertença na juventude. Acompanha a introvertida Masha durante o seu último ano do secundário, quando uma paixão a faz sair da sua zona de conforto.

Stop-Zemlia abre a sessão tripla Histórias da Ucrânia. Seguem-se os também premiados Olga, de Elie Grappe, em que uma ginasta adolescente se vê de repente no papel de refugiada (às 20h30), e Donbass, de Sergey Loznitsa, centrado nos conflitos separatistas de 2014 (às 22h).

DOCUMENTÁRIO

Grão de Areia na Engrenagem

RTP2, sábado, 19h07

Realizado por Alain de Halleux, apresenta-se como uma retrospectiva, com uma faceta poética, do ano de 2020 e do que podemos aprender com a crise da covid-19, abrindo perspectivas para o futuro.

ENTREVISTA

Calendário do Advento

RTP3, domingo, 20h

Estreia. Anabela Mota Ribeiro convida a fazer a contagem decrescente para o Natal na companhia dos seus convidados e do significado que a época tem para eles. Diariamente, até 24 de Dezembro, revelam-se em entrevistas que deixam entrar “fotografias, presentes, memórias e reflexões”, anuncia a sinopse. A primeira partilha é da fadista Aldina Duarte.

MAGAZINE

Mythos

RTP2, domingo, 23h02

Estreia. José Pedro Serra é o autor e anfitrião de meia-hora dedicada aos “grandes mitos da tradição clássica (...), procurando encontrar a pulsação das mais vivas inquietações que nesses mitos se acolhem”, descreve a RTP. O primeiro dos 26 episódios semanais é dedicado a Aurora.

ÓPERA

O Barba-Azul

RTP2, sábado, 22h04

Registo da ópera bufa em três actos na produção que a Ópera Nacional de Lyon levou à cena, em 2019. Encenada por Laurent Pelly, segue a versão de Jacques Offenbach, com libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy, que transformou em sátira o cruel conto original de Charles Perrault. No papel titular, a encarnar o nobre que matava as suas esposas em série, surge o tenor Yann Beuron.

Foto O Barba-Azul DR

MÚSICA

Edu Lobo e Mônica Salmaso

RTP2, domingo, 23h32

De um lado Edu Lobo, músico e compositor que traz na bagagem mais de 30 álbuns e uma carreira de seis décadas ao serviço da bossa nova e da música popular brasileira. Do outro, a compatriota Mônica Salmaso, cantora de “voz singular e aveludada” com mais de 30 anos dedicados aos diversos tons do cancioneiro do Brasil.

Acabam de passar por Portugal, a convite do Misty Fest 2022. Acompanhados por um quarteto, propõem uma viagem pelos “tesouros musicais do Brasil e do mundo”, com paragem no repertório que Edu compôs para nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Maria Bethânia, Marcos Valle, Sarah Vaughan, Cacaso ou Paulo César Pinheiro.

CULINÁRIA

A Nossa Cozinha

Casa e Cozinha, sábado, 14h

Em países como os EUA ou o Reino Unido, 26 de Novembro é dia do bolo. O canal aproveita a data para adoçar a grelha com episódios temáticos de vários programas.

A Nossa Cozinha, de Maria José Sousa, abre o apetite com um bolo de coco e outro de ananás. Chocolate e canela são os ingredientes a ter à mão a seguir, para confeccionar Os Doces Especiais de Anna Olson (às 15h). Das mãos do jovem mestre pasteleiro Carlos Fernandes saem um bolo de rolo com goiabada e um mármore de chá matcha, em Pastelaria para Todos (às 16h).

Masterchef Portugal

RTP1, sábado, 21h09

Estreia-se a nova temporada da popular competição culinária. Os 15 cozinheiros concorrentes têm pela frente 12 semanas de testes, com o conta-minutos como adversário. Criatividade, execução técnica e determinação são ingredientes procurados nos candidatos. A prova tem como jurados residentes os chefs Ricardo Costa, Noélia Jerónimo e Pedro Pena Bastos, trio a que se junta, semanalmente, um convidado.

Foto Ricardo Costa, Noélia Jerónimo e Pedro Pena Bastos, os chefs-jurados do Masterchef Portugal Filipe Faleiro/Shine Iberia Portugal

INFANTIL

Aladino (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 16h55

Realizado por Ron Clements e John Musker, remete para o imaginários d’As Mil e Uma Noites e conta a história de um humilde ladrão de rua que trava uma batalha para salvar a princesa Jasmine. É ajudado por Abu, o fiel macaco, e pelo divertido Génio da lâmpada. O antagonista é Jafar, o maquiavélico conselheiro do sultão.

Estreado em 1992, o filme de animação tornou-se um clássico dos estúdios Disney (com direito a uma versão em imagem real, em 2019, por Guy Ritchie). Há outras aventuras de Aladino para ver antes: as sequelas O Regresso de Jafar e Aladdin e o Rei dos Ladrões passam, respectivamente, às 15h40 e às 14h10.

Cantar! 2 (V. Port.)

Nos Studios, domingo, 9h30

O optimista coala Buster Moon e os seus camaradas planeiam estrear um musical no Crystal Tower Theater. Sem meios nem contactos, tentam uma audição com o implacável produtor Jimmy Crystal. Desesperados por uma oportunidade, dizem-lhe que a trupe inclui o leão Clay Calloway, uma lenda viva do rock que há muito deixou as luzes da ribalta para se isolar do mundo. Agora “só” têm de o convencer a voltar.

Aurea, Vasco Palmeirim, Mafalda Luís de Castro, Marco Delgado, Deolinda Kizomba e António Machado emprestam as suas vozes à dobragem portuguesa desta comédia musical animada.