Lancheira que coze ovos? A Black Friday também serve para experimentar gadgets diferentes

Lancheiras que cozem ovos, mini-hortas ligadas à Internet e porta-chaves para “seguir” objectos são alguns dos aparelhos com desconto esta semana por altura da Black Friday. A época de saldos de Novembro, que se popularizou nos Estados Unidos na década de 80 e se estendeu ao resto do mundo, é uma boa oportunidade para testar gadgets curiosos, criados para simplificar o dia-a-dia. Online, muitos dos descontos duram até à próxima segunda-feira, 28 de Novembro, data em que se celebra a festa dos descontos online Cyber Monday.

O PÚBLICO compilou uma lista de gadgets com desconto nesta Black Friday. Antes de pagar, porém, vale a pena confirmar se o desconto é mesmo relevante. Alguns dos itens com uma etiqueta de “desconto” podem apresentar preços mais baixos noutra época do ano ou noutras lojas. O comparador de preços da Associação da Defesa dos Consumidores (Deco) é uma boa ferramenta para evitar erros.

Localizador para chaves desaparecidas

Quem está farto de perder horas da semana à procura das chaves ou do telemóvel pode aproveitar para testar os rastreadores inteligentes da Tile. A marca está a vender um conjunto de quatro unidades, do tamanho de uma moeda de dez cêntimos, a 69 euros (por norma custam 84 euros). Depois de o colar a um objecto (como o telemóvel, carteira, ou porta-chaves), passa a ser possível monitorizar a localização (num raio de 76 metros) através de uma app e activar um alerta sonoro. A bateria de cada localizador autocolante deve durar até três anos. É compatível com Android e iOS. Os dispositivos equivalentes da Apple chamam-se AirTags e também estão em saldo na Amazon.es — 99 euros pelo conjunto de quatro unidades.

Foto Sticker, da Tile DR

Lancheira que cozinha

A lancheira eléctrica 3-em-1 da Inovagoods está a menos de metade do preço habitual (36 em vez de 85 euros). Esta marmita aquece, cozinha a vapor e vem com um tabuleiro removível para cozer três ovos de uma só vez. O design compacto favorece a arrumação, com dois compartimentos em aço inoxidável de 400 e 600 mililitros. A lancheira desliga-se automaticamente quando não há água no seu interior.

Foto Lancheira da InovaGoods DR

Escova de dentes premium

Para quem quer investir no sorriso e evitar idas ao dentista, a Oral B tem várias das suas escovas de dentes premium a desconto. A iO 9 S, a 224 euros na Worten, diz “Bom dia” e inclui sete modos para lavar os dentes (incluindo, “dentes super sensíveis” e “branqueamento”), bem como as habituais luzes de alerta que se ligam quando se está a escovar com muita força. O aparelho também faz uma espécie de rastreio 3D dos dentes e pode ser ligado a uma app que alerta se há dentes que não ficaram bem escovados. Por norma custa 320 euros. A gama mais básica de escovas de dentes eléctricas (a partir dos 20 euros) também está com descontos.

Tigelas inteligentes para cães e gatos

Donos de animais de estimação podem aproveitar para experimentar uma tigela inteligente. A Xiaomi está a vender o alimentador e a fonte inteligente a 180 euros (normalmente custa 210 euros). Ambos podem ser programados para dispensar ração ou água numa app móvel a qualquer hora do dia. A fonte, com uma capacidade de dois litros, inclui um sistema de filtragem de água. Em caso de um corte de electricidade, ambos os dispensadores têm uma fonte de alimentação incorporada que assegura que os animais de estimação não ficam sem comida ou bebida.

Propostas da Xiaomi para os amigos de quatro patas DR Propostas da Xiaomi para os amigos de quatro patas DR Fotogaleria Propostas da Xiaomi para os amigos de quatro patas DR

Horta inteligente

A Veritable tem várias das suas mini-hortas urbanas inteligentes a desconto. Ideal para quem sempre quis ver crescer as suas próprias ervas aromáticas sem ter de cuidar delas. A EXKY, por exemplo, é uma micro-horta com luzes LED que aceleram o crescimento e um sistema de irrigação automática. Esta semana, está à venda por cerca de 111 euros (por norma custa 160).

Foto Horta inteligente Veritable DR

Dar passos à secretária

A loja online Sprinter Sports e a Amazon.es têm várias passadeiras para andar a desconto. O público-alvo destes aparelhos, que não se encontram num ginásio, são pessoas que querem aumentar o nível de actividade que fazem no dia-a-dia enquanto trabalham ou vêem televisão. Na Amazon.es, por exemplo, a WalkingPad P1 está a 400 euros (é um desconto de 20%) – vai dos 0,5 aos seis quilómetros por hora e pode ser controlada através de uma app móvel. Quando não está a ser utilizada, pode ser dobrada para poupar espaço.