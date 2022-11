Presidente defende importância dos direitos humanos em conferência no Qatar

Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar chamada de embaixador português em Doha ao Governo do país do Mundial 2022.

O Presidente da República defendeu a importância dos direitos humanos durante uma conferência sobre educação em Doha, no Qatar. “E nunca, nunca esquecer que é a isto que por vezes chamamos direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos sociais, económicos, políticos, mas também os direitos pessoais. E isso é tão importante”, afirmou o chefe de Estado, em declarações (em inglês) transmitidas pela RTP, depois de defender o acesso à educação.

“Todos devem frequentar a escola. O objectivo [do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas] diz: ter acesso à educação”, disse, sublinhando que “o acesso à educação continua a ser um problema em toda a parte, porque com a crise os mais ricos ficam ainda mais ricos e os pobres ficam mais pobres.”



Marcelo sublinhou ser “muito importante apostar e investir no ensino superior para mudar científica e tecnologicamente mais depressa”. “Mas, ao mesmo tempo, nunca esquecer os que não podem pagar essa educação”, disse.

O Presidente da República tinha-se comprometido em falar sobre os direitos humanos no Qatar, onde decorre o Mundial de futebol, depois de ter feito declarações em que reconhecia o desrespeito pelos direitos humanos no país embora logo depois apontasse como premente a prestação da selecção portuguesa.

Aos jornalistas, esta tarde, antes de assistir ao jogo inaugural entre Portugal e o Gana, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar a chamada do embaixador português em Doha ao Governo do Qatar por causa das suas declarações, consideradas “hostis”. “Agora estou completamente concentrado no jogo”, respondeu.

Segundo a agência Lusa, a intervenção de Marcelo decorreu em forma de conversa com o Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, sobre educação, iniciativa organizada pela fundação Education For All em conjunto com as Nações Unidas.

Nesta sessão de diálogo, transmitida na Internet, o chefe de Estado sustentou que para se cumprir o 4.º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – “o acesso a uma educação inclusiva, de qualidade e equitativa” – é preciso “liberdade para cada um, para todos” e “coesão social”.

Coesão social implica “incluir toda a gente, incluir os pobres” e também “os migrantes”, implica “incluir pessoas com ideias sociais, políticas, económicas diferentes, até com diferentes orientações – nós sabemos que cada país tem a sua maneira de pensar – mas até orientações sexuais e de género”, acrescentou.

A propósito da liberdade, referiu: “Claro, aqui temos somente equipas de futebol masculinas. Mas, por exemplo, em Portugal a maioria dos estudantes do ensino superior são mulheres, a maioria das doutoradas são mulheres, estamos acima da média da Europa, estamos a liderar, e isso é tão importante”.

Depois da conferência, a Presidência da República emitiu uma nota que dava conta do teor da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Centrando-se no tema da conferência, sublinhou que uma educação de qualidade implica o seu alargamento a todos os cidadãos, incluindo do um aumento significativo do acesso ao ensino superior, como aconteceu em Portugal nas últimas décadas, em particular a participação das mulheres, hoje maioritárias no ensino superior, incluindo nos doutoramentos”, segundo a nota, acrescentando: “Mas também significa o acesso de todas as camadas sociais, nacionais e não nacionais, incluindo migrantes e suas famílias”.

“Uma educação de qualidade significa liberdade e inclusão, tolerância, não discriminação nomeadamente em função do género, da etnia, da origem, da orientação sexual e, portanto, o respeito pelos direitos humanos. Naturalmente contribuindo para a redução das desigualdades e a luta contra a pobreza”, lê-se no texto.