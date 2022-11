A “fuga real” para o Qatar e as migalhas orçamentais

Nesta sexta-feira o Parlamento vai aprovar o Orçamento de Estado em votação final global. Digo aprovar porque, em tempo de maioria absoluta, não há dúvida nenhuma sobre isso. Amanhã, Fernando Medina verá o seu orçamento aprovado pelo PS, pelo menos.

No início da semana, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, disse que o Governo vai aprovar propostas de alteração de “várias bancadas” porque é “um Governo que apesar de ter uma maioria absoluta não se furta ao diálogo”. Nos primeiros dias de votações na especialidade, o PS aprovou dezenas de medidas da oposição, incluindo do PAN, do Livre, da Iniciativa Liberal e do PSD... O que mudou para termos o Governo a aprovar medidas de partidos a quem nunca quis fazer cedências orçamentais?

