“Enfim, (não) esqueçamos isto”

O “esqueçamos isto” de Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do desrespeito no Qatar dos direitos humanos de imigrantes, mulheres e pessoas LGBTQIA+, foi uma tirada infeliz. Também não surpreende a ida das três figuras políticas máximas – Presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia – ao Campeonato do Mundo de futebol, com aprovação do PS, PSD e do PCP e abstenção do Chega. “Não vamos apoiar o regime ou a violação dos direitos humanos, mas a seleção nacional”, diz António Costa, que nos mostra que, quando a seleção joga, fica em stand by a defesa dos sectores da classe trabalhadora mais violentados no capitalismo global que, em condições sub-humanas, constroem estádios e outras infraestruturas para o Mundial de futebol.