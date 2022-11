A bola é redonda como a globalização

A opinião publicada tomou recentemente conhecimento de que a construção dos estádios do Mundial de futebol terá levado à morte de um elevado número de trabalhadores. E adquiriu igualmente consciência de que o torneio decorre num país em que são desrespeitados vários direitos que reputamos de universais. Esta consciência e aquele conhecimento têm permitido denunciar alguns dos mecanismos de poder inerentes à organização do Mundial do Qatar. Mas os termos das denúncias têm secundarizado ou ignorado outras tantas lógicas constituintes do evento.