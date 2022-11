Ucrânia. Médicos de Kiev realizam cirurgia cardíaca em criança mesmo sem electricidade

Segundo o médico que filmou a operação, a cirurgia já estava em curso quando a luz foi subitamente cortada depois de vários ataques com mísseis que danificaram as infra-estruturas de energia.

Um grupo de médicos do Instituto do Coração de Kiev conseguiu concluir com sucesso uma operação ao coração de uma criança durante um apagão que afectou a capital e muitas outras regiões ucranianas nesta quarta-feira depois de vários ataques com mísseis levados a cabo pela Rússia.

Segundo Borys Todurov, o cirurgião que filmou a operação e que divulgou o vídeo nas redes sociais, quando a cirurgia já estava em curso a luz foi subitamente cortada. “É assim que realizamos uma cirurgia cardíaca hoje”, diz. No vídeo, é possível ver que os médicos tiveram de operar apenas com as luzes das máquinas e das lanternas de cabeça que todos tinham.

A Rússia tem vindo a atacar a rede eléctrica e outras instalações ucranianas com mísseis e drones há várias semanas, aparentemente com o objectivo de transformar o frio e a escuridão do inverno numa arma contra a Ucrânia.

Esta quarta-feira, novos ataques russos fizeram 30 vítimas civis, entre mortos e feridos, e deixaram milhões de pessoas sem electricidade, acesso a água e aquecimento, quando se registam já temperaturas negativas nalgumas regiões, segundo as Nações Unidas.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou à ONU o ataque da Rússia desta quarta-feira à infra-estrutura energética do país e classificou-o como um “crime contra a humanidade”.

“Com temperaturas abaixo de zero, vários milhões de pessoas sem abastecimento de energia, sem aquecimento e sem água, trata-se, obviamente, de um crime contra a humanidade”, afirmou Zelensky.