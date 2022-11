Rendas abaixo de 150 euros são 30% dos mercados de Lisboa e Porto

No ano passado, existiam em Lisboa e no Porto mais de 43 mil contratos com rendas inferiores a 150 euros, quase 30% do número total de contratos de arrendamento em vigor nestas duas cidades.

As rendas praticadas nos novos contratos de arrendamento podem estar a aumentar a um ritmo difícil de suportar para a maioria das famílias, mas ainda existe uma fatia significativa do mercado com contratos antigos – anteriores à lei que veio liberalizar este sector – e com rendas muito aquém dos valores agora praticados. E é sobretudo em Lisboa e no Porto que este fenómeno é mais evidente: nestas duas cidades, mais de 20% dos contratos de arrendamento em vigor são anteriores a 1990 e cerca de 30% das casas arrendadas têm rendas inferiores a 150 euros.