Prestação média da casa vai aumentar mais de 30% até ao final de 2023

A prestação média do crédito à habitação, que em Junho deste ano era de 279 euros por mês, deverá aumentar em 92 euros até ao final do próximo ano, prevê o Banco de Portugal.

A subida das taxas de juro está a encarecer os créditos e o próximo ano será de aumentos acentuados dos custos suportados todos os meses pelas famílias. Segundo as estimativas do Banco de Portugal (BdP), a prestação mensal média dos créditos à habitação deverá passar a custar mais 92 euros até ao final de 2023, um aumento superior a 30% face ao que é pago hoje e que fará com que o número de famílias com uma taxa de esforço superior a 40% mais do que duplique no próximo ano.