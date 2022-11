Fantasmas da Sérvia e da Espanha depois do pré-orgasmo guardiolista

Cristiano Ronaldo, titulava a Gazzetta dello Sport no meu telemóvel, estava “comosso” enquanto trauteava o hino português e “comossos”, ou seja, comovidos ficaram dezenas de analistas com o “onze” que Fernando Santos (finalmente) lhes concedeu numa grande fase final. Melhor só pintado no quadro magnético por Botticelli, ou então se Santos largasse os conservadorismos e cortasse um dispensável central, ou mesmo Diogo Costa, para salvar a alma do pecado remanescente, que era abandonar Rafael Leão no banco. Dez pais-nossos e 15 ave-marias por isso.