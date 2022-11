Portugal a “tremer” e a “vacilar” na imprensa internacional

O triunfo de Portugal sobre o Gana (3-2), no jogo de estreia no Mundial 2022, está ser analisado pela imprensa internacional como uma exibição intermitente e com alguma fragilidade. Confira algumas das avaliações.

Marca: “Cristiano e João reinam na loucura"

O jornal desportivo espanhol destaca um jogo atribulado, com o Gana a poder empatar “no último segundo numa jogada de Iñaki Williams”, avançado do Athletic Bilbau, e destacar o facto de Cristiano Ronaldo se ter tornado no primeiro jogador a marcar em cinco Mundiais.

L'Équipe: “Portugal vence Gana e Ronaldo marca no quinto Mundial"

O diário francês fala numa “vitória curta” da selecção portuguesa e sublinha, também, o facto de Ronaldo ter feito história. “Os portugueses foram inicialmente monótonos e depois frágeis, com um desempenho muito longe dos padrões que um candidato ao título deve ter”.

Gazzetta dello Sport: “Ronaldo, Félix e Leão arrastam Portugal"

O jornal italiano destaca também o contributo de uma das figuras da Série A, Rafael Leão, no triunfo apertado de Portugal. “Vitória por 3-2 graças a um golo-recorde de CR7 e golos dos talentos do Atlético e do AC Milan: no final, porém, os africanos estiveram perto do empate, por Iñaki Williams”.

Kicker: “Portugal treme para alcançar vitória sobre o Gana"

A revista alemã dá conta de uma selecção portuguesa que “tremeu para segurar a vitória na estreia no Mundial”. “Com 3-2, a selecção ibérica voltou a vacilar, apesar de um golo-recorde de CR7 e de um duplo remate na fase final”.

Telegraph: “Ronaldo inicia campanha pela bota de ouro em thriller com cinco golos"

O jornal britânico destaca a reacção do Gana após o primeiro golo português, as finalizações de João Félix e Rafael Leão e a prestação defensiva “horrorosa de João Cancelo”, que foi “batido pelo ritmo, engenho e pelos seus próprios erros” nos lances dos golos.