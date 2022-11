Mundial2022: Cristiano Ronaldo marcou o 50.º golo de Portugal em Mundiais

Cristiano Ronaldo marcou hoje o 50.º golo de Portugal em fases finais do campeonato do Mundo, ao facturar frente ao Gana, em encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial2022, no Estádio 974, em Doha.

Na estreia lusa na prova que decorre no Qatar, o jogador que recentemente rescindiu com o Manchester United facturou aos 65 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

O último golo luso tinha sido apontado pelo central Pepe, que, em 30 de junho de 2018, marcou no desaire de Portugal por 2-1 face ao Uruguai, que ditou o adeus da formação das “quinas” à Rússia, nos oitavos de final.

A selecção lusa não esteve nas primeiras sete edições do Mundial (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958 e 1962), para, na estreia, em 1966, não necessitar sequer de um minuto para conseguir um golo.

Em 13 de Julho de 1966, no Estádio Old Trafford, em Manchester, José Augusto marcou o primeiro tento face à Hungria, que Portugal venceu por 3-1.

Nessa primeira presença, o “rei” Eusébio, que só não facturou na estreia, marcou nove golos, que lhe deram o título de melhor marcador da prova e o fazem ser ainda, 56 anos depois, o melhor marcador luso em Mundiais.

Cristiano Ronaldo, que está a iniciar hoje o seu quinto Mundial e a cumprir o 18.º jogo, é o segundo melhor marcador, agora com oito tentos (um em 2006, um em 2010, um em 2014, quatro em 2018 e, para já, um em 2022).

Portugal, que cumpre o 31.º jogo, é a 17.ª selecção a chegar aos 50 golos em Mundiais, numa lista liderada pelo “omnipresente” Brasil, com 229 (109 encontros), seguido da Alemanha, com 227 (110), e da Argentina, com 138 (82).