Adeptos do País de Gales autorizados a entrar nos estádios com adereços arco-íris

A Associação de Futebol de Gales (FAW, na sigla inglesa) comunicou esta quinta-feira que os adeptos do País de Gales vão poder entrar nos estádios de futebol do Qatar munidos dos seus chapéus e bandeiras com as cores do arco-íris. A permissão entra já em vigor a partir desta sexta-feira, na jornada em que os galeses defrontam a selecção do Irão, no estádio Ahmed bin Ali.

“Em resposta à FAW, a FIFA confirmou que os fãs com chapéus da Rainbow Wall e bandeiras de arco-íris vão ser autorizados a entrar no estádio para o jogo com o Irão de sexta-feira. Todos os estádios do Mundial foram contactados e instruídos para cumprir as regras e regulamentos acordados”, refere a FAW numa publicação no Twitter.

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru’s match against Iran on Friday.



All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h — FA WALES (@FAWales) November 24, 2022

A FAW aproveitou ainda para instar a FIFA a “aderir à mensagem de que todos serão bem-vindos ao Qatar durante o Mundial, e a continuar a frisar quaisquer outras questões de direitos humanos”. “Mantemos a crença de que o futebol é para TODOS”, conclui a nota da Associação de Futebol de Galeses.

O grupo de adeptos Rainbow Wall, que junta fãs LGBTQ+ da selecção galesa, acusou a organização de obrigar a retirar adereços arco-íris no primeiro jogo, frente aos Estados Unidos, à entrada do estádio (também o Ahmed bin Ali). A claque adiantou que os homens foram abrangidos pela proibição, mas esta teria começado, numa primeira fase, apenas junto das mulheres.

O relato do grupo foi ainda confirmado pela antiga capitã da selecção de futebol feminino galês, Laura McAllister, que se viu obrigada a retirar o chapéu antes de entrar no estádio.