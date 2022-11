Quinta na TV: faraós negros, O Palast em estreia e selecção em campo

CINEMA

Um Filme em Forma de Assim

TVCine Edition, 22h

É um filme “organizado como um sonho, estruturado como um musical e com textos, tanto ditos como cantados, que nos conduzem a situações inesperadas, caóticas e emocionantes, na tentativa de agarrar parte do que o inalcançável Alexandre O’Neill nos deixou.” As palavras são de João Botelho, que assim descreve o filme que dirigiu, segundo um argumento seu e de Maria Antónia Oliveira. O vasto elenco inclui Pedro Lacerda, Rita Blanco, Inês Castel-Branco e Cláudio da Silva.

Valquíria

AMC, 22h10

Thriller realizado por Bryan Singer, com a Alemanha nazi como cenário. O coronel Stauffenberg (Tom Cruise) sempre foi um patriota. Mas, ao ver Hitler precipitar a Alemanha e a Europa no caos, começa a acreditar que é preciso travá-lo. Acaba por conseguir reunir forças junto da Resistência Alemã e organizar uma conspiração para matar o Führer: a operação Valquíria.

Três Cartazes à Beira da Estrada

Hollywood, 23h05

Foi um dos filmes-sensação de 2017. Concorreu a sete Óscares, ganhou dois (actriz principal para Frances McDormand e actor secundário para Sam Rockwell) e desencadeou acções de protesto semelhantes à que é retratada nesta história. ​Também com Woody Harrelson, John Hawkes e Peter Dinklage no elenco, o filme tem argumento e realização de Martin McDonagh.

McDormand é Mildred Hayes, mãe de uma adolescente brutalmente assassinada. Revoltada e inconformada com a falta de empenho da polícia, resolve erguer três cartazes que desafiam e apontam directamente o dedo às autoridades. É o início de uma batalha que vai envolver toda a comunidade.

SÉRIE

O Palast

RTP2, 22h01

Estreia. Os serões de segunda a sexta são ocupados por uma série alemã passada em Berlim, em vésperas da queda do muro. Narrada em seis episódios, a intriga começa quando, num espectáculo de variedades, uma jovem bailarina detecta uma sósia sua na plateia. Na verdade, são gémeas separadas pela Alemanha dividida.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Gana

TVI, 15h50

Directo. A selecção portuguesa estreia-se nos relvados do Mundial do Qatar 2022, frente à equipa do Gana. Os “onze” de Fernando Santos procuram pontuar na tabela do Grupo H, em que também alinham a Coreia do Sul e o Uruguai. O norte-americano Ismail Elfath arbitra a partida. O jogo tem lugar em Doha, no Estádio 974, assim baptizado por ter sido construído com essa quantidade de contentores. O número corresponde também ao indicativo do país anfitrião.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h17

António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, é o entrevistado desta sessão. O representante dos patrões fala com o jornalista Vítor Gonçalves sobre questões como o Orçamento do Estado, a degradação da confiança dos empresários ou o impacto da subida dos preços da energia e das matérias-primas.

DOCUMENTÁRIOS

Há 100 anos, a Seara Nova

RTP2, 11h03

A jornalista Diana Andringa assina esta peça documental, emitida em duas partes (a segunda vai para o ar amanhã), dedicada à revista Seara Nova e feita a propósito do centenário da sua criação. Além de retratar alguns dos mais notáveis intelectuais que nela participaram, o arco temporal permite recordar questões fracturantes e percorrer momentos históricos decisivos para o país, das crises da I República à vida democrática, com passagem pelos longos anos do Estado Novo, com as suas perseguições a directores e colaboradores da revista.

O Reino Perdido dos Faraós Negros

História, 22h15

Estreia. Apresentado como “um trabalho que questiona a teoria de que o Egipto era a única grande civilização em África”, explora resultados de investigações levadas a cabo por várias equipas de arqueólogos, ao longo do vale do Nilo sudanês, para trazer à luz a história de outra civilização que foi um grande potência da Antiguidade: o reino de Kush. Desenvolve-se em dois episódios, emitidos juntos.