Gastón Solnicki é o vencedor do Porto/Post/Doc

A Little Love Package , que o cineasta argentino rodou em Viena, recebeu o Grande Prémio do festival, num palmarés que inclui os portugueses Viagem ao Sol e A Viagem do Rei .

A Little Love Package, do argentino Gastón Solnicki, é o vencedor do Grande Prémio da nona edição do Porto/Post/Doc. O palmarés do festival, revelado em cerimónia que decorreu esta noite no Cinema Trindade, contemplou ainda Viagem ao Sol, de Susana de Sousa Dias e Ansgar Schaefer, e A Viagem do Rei, de João Pedro Moreira.

Embora o festival continue até sábado, 26, a entrega dos prémios das secções competitivas teve já lugar esta quinta-feira, numa cerimónia que incluiu em antestreia a exibição do documentário de Laura Poitras All the Beauty and Bloodshed, Leão de Ouro em Veneza 2022.

A Little Love Package, que Gastón Solnicki foi rodar a Viena em plena pandemia de covid-19 com fotografia do português Rui Poças e é nominalmente uma ficção com elementos documentais que desenha um curioso retrato da capital austríaca, foi considerado o melhor dos oito filmes da Competição Internacional pelo júri composto pela investigadora Alexandra Dias Fortes, pelo programador Gerwin Tamsma e pelo crítico João Lopes.

Na secção dedicada ao cinema de expressão portuguesa, Cinema Falado, o júri composto pela investigadora Raquel Schefer, pelo ex-director do Curtas Vila do Conde Rui Maia e pelo programador e crítico Tiago Bartolomeu Costa premiou Viagem ao Sol. O documentário que Susana de Sousa Dias e Ansgar Schaefer dedicaram às crianças austríacas que vieram para Portugal após a Segunda Guerra Mundial tivera já estreia nacional na competição do IndieLisboa e terá estreia comercial no início de 2023.

As cantoras Ana Deus (Osso Vaidoso, Três Tristes Tigres) e Mitó (Señoritas, A Naifa) e o divulgador Ricardo Salazar, jurados da competição de documentários musicais Transmission, atribuíram o seu prémio a A Viagem do Rei, surreal e onírica fantasia biográfica do vocalista dos GNR, Rui Reininho, dirigida por João Pedro Moreira.

Dois outros filmes foram ainda galardoados: o documentário dinamarquês de Simon Lereng Wilmont, A House Made of Splinters, recebeu o prémio Teenage atribuído por um júri de espectadores adolescentes, e Nada para Ver Aqui, de Nicolas Bouchez, o prémio da competição Cinema Novo, destinada a curtas realizadas em contexto escolar.

Nas categorias de apoio a desenvolvimento de projectos, foram seleccionados Variations on How to Farm a City, de Mónica Martins Nunes, realizadora de Sortes (na oficina Working Class Heroes, dedicada a projectos sobre o Porto), e Mysticisme du Sud, de Fábio Penela (na oficina de desenvolvimento Arché).

O festival prolonga-se até à noite de sábado nas salas do Trindade e Passos Manuel, havendo ainda espaço para a exibição de Os Filhos de Isadora, de Damien Manivel, Pára-me de Repente o Pensamento, de Jorge Pelicano, Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, de Dayna Goldfine e Daniel Geller, ou os trabalhos de curta-metragem da americana Sierra Pettengill.