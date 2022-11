“Qual a linha que separa o PS da IL” no IRS, perguntou o BE

O debate no Parlamento sobre o OE2023 entrou no capítulo dos impostos. BE criticou Governo por defender taxas progressivas de IRS para residentes e permitir taxa plana para não residentes.

O Governo desafiou esta quarta-feira a Iniciativa Liberal (IL) a dizer em que despesa do Orçamento do Estado cortava para acomodar a perda de receita de 3000 milhões de euros, gerada pela proposta de redução do número de escalões de IRS, com os liberais a perguntarem ao executivo em que tipo de gasto as famílias devem cortar para pagar mais impostos. O debate em torno da taxa única versus taxas progressivas no IRS alargou-se para o BE que, a propósito do regime de não residentes, deixou a dúvida: “Qual a linha que separa o PS da IL?”.