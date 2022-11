O Mundial do ativismo para nos sentirmos bem

O capitão da seleção inglesa deveria ter levado para o jogo com o Irão uma braçadeira com as cores da bandeira LGBT. Sucede que a FIFA determinou que cada jogador que usasse essa braçadeira, conhecida como “One Love”, levaria cartão amarelo, o que fez com que a equipa recuasse na intenção de se manifestar daquela forma contra a proibição da homossexualidade no Qatar. Os jogadores e a equipa técnica acabaram por simplesmente ajoelhar-se antes do início do jogo, uma afirmação contra a violação dos direitos humanos.